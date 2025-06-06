الرئيس السيسي يستمع إلى خطبة عيد الأضحى بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 07:28 صباحاً - أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم استمع إلى خطبة العيد، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة.

كما حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترحيب بالدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء خلال مشاركته في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تبادل التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.