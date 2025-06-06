نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طقس أول أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، 10 ذي الحجة 1446 هجريا الموافق لـ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

طقس أول أيام عيد الأضحى

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت الأرصاد عن طقس أول أيام العيد، إنه من المتوقع ان يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية أول أيام عيد الأضحى 2025

وتوقعت الأرصاد في طقس أول أيام العيد وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط لـ الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط، أول أيام العيد، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

العاصمة الإدارية 36 21

6 أكتوبر 36 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 34 20

وادي النطرون 34 20

كفر الشيخ 33 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 34 20

طنطا 33 20

دمياط 27 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 19

السويس 33 21

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 13

كاترين 30 12

الطور 33 22

طابا 32 21

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 25 18

السلوم 30 20

سيوة 34 17

رأس غارب 35 24

الغردقة 36 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 34 22

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 41 26