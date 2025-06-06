نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة أهمية الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة اليوم، فضلا عن أهمية الالتزام بوقت الخطبة المحدد بـ 15 دقيقة.

صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الأوقاف تنبيها مهما بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد.

وقالت الأوقاف في بيان لها أمس الخميس، نشرته على صفحتها الرسمية: "ننبه عموم المصلين والمصليات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية عند أداء صلاة العيد، وذلك حرصًا على الحفاظ على قدسية الشعيرة، واحترامًا لقيم ديننا الحنيف، والتزامًا بقواعد النظام العام.

ويؤكد العلماء والفقهاء أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد -دون وجود فاصل أو حاجز- يُعد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية التي تحث على التفريق بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة، وتُعد أيضًا تجاوزًا لقوانين المحافظة على الآداب العامة، التي تنظم أسس الاجتماع بين الجنسين، بما يحقق الاحترام المتبادل، والسكينة والخشوع المطلوبين في مثل هذه الشعائر الجليلة".

وتابع البيان: "لذا نُهيب بجميع المصلين والمصليات، ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، وتنظيم الصفوف بما يتوافق مع الشرع الشريف، وذلك من خلال تخصيص أماكن واضحة للنساء، تفصلها عن صفوف الرجال بحواجز مناسبة أو فواصل تنظيمية، تضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية تليق بمقام العيد المبارك".

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وذكرت الأأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "أيام الرحمة والمغفرة"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بفضائل ومنزلة يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، لافتة إلى أن الخطبة الثانية ستتناول تعزيز قيم التسامح والرفق بالإنسان والحيوان.