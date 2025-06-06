عاجل - صلاة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - تذيع قناة إكسترا نيوز الفضائية، الآن، بثا مباشرا لـ صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر صلاة عيد الأضحى مع السيد الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

على صعيد متصل، تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ملك البحرين توجه إلى السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.

وبدوره، ثمن السيد الرئيس تلك اللفتة الطيبة من جلالة الملك داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.