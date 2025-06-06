عاجل - الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بـ مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر صلاة العيد مع السيد الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

على صعيد متصل، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تهانيه لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للأردن دوام الاستقرار والازدهار.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.