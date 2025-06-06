عاجل - وصول الرئيس السيسي لـ أداء صلاة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، إلى مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2025.

وكان في استقبال السيد الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قدّم خلاله خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب الفلسطيني الشقيق الخير والسلام، وتجاوز الظرف الصعب الحالي، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.