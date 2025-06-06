الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال أداء صلاة عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 06:32 صباحاً - حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترحيب بالدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء خلال مشاركته في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الدكتور أحمد عمر هاشم، ودار بينهما حوارا وديا ثم توجه لأداء صلاة عيد الأضحى بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة.

كما تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.