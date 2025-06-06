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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى القاهرة ومحافظات الجمهورية

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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى القاهرة ومحافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 06:32 صباحاً - كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ.

 

وتحددت مواقيت صلاة العيد في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث ستكون صلاة العيد في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 6:19 صباحًا، وفي الإسكندرية في الساعة 6:21، وفي بورسعيد 6:11، بينما يحين موعدها في العريش عند 6:06.

 

 

وفي محافظات الصعيد، تؤدى الصلاة في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في تمام الساعة 6:25 صباحًا، بينما يحين وقتها في قنا عند 6:21. أما مدينة أبو سمبل فتشهد صلاة العيد في 6:34، وتعد آخر المدن التي تقام فيها الصلاة.

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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