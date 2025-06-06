تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى القاهرة ومحافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 06:32 صباحاً - كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ.

وتحددت مواقيت صلاة العيد في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث ستكون صلاة العيد في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 6:19 صباحًا، وفي الإسكندرية في الساعة 6:21، وفي بورسعيد 6:11، بينما يحين موعدها في العريش عند 6:06.

وفي محافظات الصعيد، تؤدى الصلاة في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في تمام الساعة 6:25 صباحًا، بينما يحين وقتها في قنا عند 6:21. أما مدينة أبو سمبل فتشهد صلاة العيد في 6:34، وتعد آخر المدن التي تقام فيها الصلاة.