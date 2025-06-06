ساحات تزيين بالبالونات ولافتات التهنئة بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 يونيو 2025 06:32 صباحاً - شهدت مدن ومراكز وقرى كفر الشيخ تجهيز 404 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتزبنت بلافتات التهنئة والبالونات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، موجّهًا التهنئة لأبناء كفر الشيخ والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بكل الخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ وطننا في أمن وأمان واستقرار دائم.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بالتأكيد على حظر استخدام أية ساحات غير مرخصة، واستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بشأن الساحات المعتمدة، مشددًا على تخصيص اثنين من الدعاة لكل ساحة؛ أحدهما أساسي والآخر احتياطي، مع التأكيد على تواجدهم في الساحات قبل موعد الصلاة بوقتٍ كافٍ، لمتابعة التنظيم والإشراف الكامل.

كما كلّف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع مديرية الأوقاف ومديرية الأمن، ومراجعة حالة الطرق المؤدية إلى الساحات، والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءتها، ورفع مستوى النظافة العامة بكل أماكن التجمعات، مع تكثيف حملات رفع القمامة اليومية، وإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة خلال احتفالات العيد.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا على مدار الساعة خلال أيام العيد، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مؤكدًا استمرار تشغيل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة، وتخصيص سيارات طوارئ وونش الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الحوادث أو الأعطال الطارئة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) من أي تليفون أرضي، والرقم (0473220792)، لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مخالفات، بما يحقق الصالح العام ويُسهم في توفير أجواء آمنة ومستقرة لأبناء كفر الشيخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.