نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بأيدي المتعافين".. مراكز العزيمة تتزين لاستقبال عيد الأضحى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء يملؤها الأمل والاستعداد لحياة جديدة، شارك المتعافون من الإدمان في تزيين مراكز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، احتفالًا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2025.

وشهدت مراكز "العزيمة" استعدادات خاصة للعيد، حيث قام المتعافون بتصميم وتنفيذ مجسمات للكعبة المشرفة وخراف العيد داخل ورش التدريب المهني بالمراكز، في إطار دمجهم في أنشطة العلاج بالعمل كجزء من برامج التأهيل المتكاملة التي تتبع المعايير الدولية.

ويحرص الصندوق على دعم المتعافين نفسيًا ومهنيًا، من خلال إشراكهم في الأنشطة الإنتاجية داخل المراكز، بما يُعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم شعورًا بالمسؤولية والانتماء، رافعين شعار:

"حياتك الجديدة محتاجة عزيمة.. أنت أقوى من المخدرات".

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