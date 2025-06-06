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"بأيدي المتعافين".. مراكز العزيمة تتزين لاستقبال عيد الأضحى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

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أحمد جودة - القاهرة -  

في أجواء يملؤها الأمل والاستعداد لحياة جديدة، شارك المتعافون من الإدمان في تزيين مراكز "العزيمة" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، احتفالًا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2025.

وشهدت مراكز "العزيمة" استعدادات خاصة للعيد، حيث قام المتعافون بتصميم وتنفيذ مجسمات للكعبة المشرفة وخراف العيد داخل ورش التدريب المهني بالمراكز، في إطار دمجهم في أنشطة العلاج بالعمل كجزء من برامج التأهيل المتكاملة التي تتبع المعايير الدولية.

ويحرص الصندوق على دعم المتعافين نفسيًا ومهنيًا، من خلال إشراكهم في الأنشطة الإنتاجية داخل المراكز، بما يُعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم شعورًا بالمسؤولية والانتماء، رافعين شعار:
"حياتك الجديدة محتاجة عزيمة.. أنت أقوى من المخدرات".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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