نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع 2 مليون وجبة ولحوم خلال 10 أيام على المستحقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – عن تنفيذ حملة كبرى لتوزيع 2 مليون وجبة ولحوم خلال 10 أيام، وذلك في إطار جهود الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، على أن تستمر عمليات التوزيع حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف الحملة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم توزيع الوجبات واللحوم من خلال فرق تطوعية تجوب القرى والمناطق النائية عبر حملات "طرق الأبواب"، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

وتجسد هذه المبادرة صورة من صور التعاون الفعّال بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التراحم والعطاء في المجتمع المصري.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تهدف إلى اختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، وتستمر فعالياتها حتى ليلة شهر رمضان المبارك 2026.

ودعت الوزارة الجهات المعنية من جمعيات أهلية، ومؤسسات، ومبادرات فردية وجماعية، إلى تسجيل مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة: https://ahlelkheir.csf.eg، في إطار دعم الجهود المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء.