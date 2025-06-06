نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: كل إعلاميي مصر خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، وللأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

وقال نقيب الإعلاميين: باسمي وباسم كل إعلاميي مصر، أتقدم إليكم، يا فخامة الرئيس، بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وننتهز هذه المناسبة العظيمة، التي تفيض فيها معاني التضحية والفداء، لنؤكد على أهمية ترسيخ قيم التعاون والتكافل والعمل الجماعي، واستحضار رسالة العيد في بث الأمل وتعزيز وحدة الصف المصري خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وشدد نقيب الإعلاميين على أن المرحلة التي تمر بها الأمة الآن تقتضي منا تضافر الجهود ورصَّ الصفوف في مواجهة التحديات، والتمسك بثوابت الدين، والانتماء لقضايا الأمة الكبرى.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف قيادتنا الحكيمة، لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.