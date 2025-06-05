تعرف على التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا ضد فرنسا فى دورى الأمم الأوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 10:27 مساءً - أعلن منتخبا إسبانيا وفرنسا عن التشكيل الرسمي للمواجهة القوية التي ستقام في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بورو، لي نورماند، هويسن وكوكوريلا.

الوسط: زوبيمندي، ميرينو وبيدري.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز واريزابال.

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالولو، كوناتي، لينجليت وثيو هيرنانديز.

الوسط: كوني، رابيو وديمبيلي.

الهجوم: أوليس، مبابي ودوي.

إسبانيا ضد فرنسا

وتأهل منتخب إسبانيا إلى هذا الدور بعد تغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما تأهل منتخب فرنسا عقب فوزه بنفس النتيجة على منتخب كرواتيا، في مواجهتين حسمتا بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي.

ويسعى منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، إذ يأمل في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، معتمدًا على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم لامين يامال، إلى جانب لاعبي برشلونة بيدري، جافي، باو كوبارسي، وداني أولمو، بالإضافة إلى الوافد الجديد على خط الدفاع دين هويسن لاعب ريال مدريد.

مباراة إسبانيا وفرنسا

شهدت قائمة منتخب إسبانيا التى كشف عنها دي لا فوينتي تواجدا قويا من لاعبي برشلونة، حيث يقود الهجوم الشاب لامين يامال برفقة كل من باو كوبارسي، بيدري، جافي، وداني أولمو، كما شهدت القائمة انضمام قلب دفاع ريال مدريد الجديد دين هويسن لتعزيز الخط الخلفي.

فرنسا ضد إسبانيا

على الجانب الآخر، يسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديدييه ديشامب، إلى مواصلة المشوار فى رحلة البحث عن حصد لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية فى نسختها الحالية، بالإضافة إلى الثأر من منتخب إسبانيا عقب الخسارة أمامه بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائي بطولة يورو 2024.

ويعتمد ديشامب على خبرات نجم الديوك الفرنسية كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى النجم عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان والمتوهج مؤخرًا بحصد لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، كما أنه ينافس بقوة على الكرة الذهبية 2025.