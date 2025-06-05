قبل انطلاق النهائى.. لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" فى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 09:32 مساءً - تناول لاعبو الزمالك وبيراميدز بعض المشروبات داخل الملعب لـ"كسر صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر بعد قليل باستاد القاهرة.

جاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.