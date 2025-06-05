نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتلقى تهنئة عيد الأضحى من العاهل الأردني.. وتوافق مصري أردني على تعزيز التنسيق الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر، قيادةً وشعبًا، بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تهانيه لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للأردن دوام الأمن والاستقرار والرخاء.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وحرص الجانبين على دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.