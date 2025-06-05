نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى تهنئة عيد الأضحى من الرئيس التونسي قيس سعيد.. وتأكيد على الروابط الأخوية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس التونسي أعرب عن تمنياته الطيبة لمصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره للرئيس قيس سعيد على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيًا لتونس الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والاستقرار، ومؤكدًا على خصوصية العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.