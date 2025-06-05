حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مشعر مزدلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 07:28 مساءً - بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر مزدلفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية والوقائية التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يضمن أداءهم للمناسك في أمن وسلام، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء ركن الحج الأعظم.

وعند وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبيتون ليلتهم هناك، استعدادًا للتوجه إلى منى فجر يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدى.

وتُعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة ضمن مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقد جرت حركة الحجاج بانسيابية ويسر، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، لتوفير أعلى مستويات الراحة والطمأنينة خلال تأدية شعائرهم.