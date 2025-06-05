نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري: توزيع آلاف الملابس على الأسر الفلسطينية والمصرية الأكثر احتياجًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والمساندة، وزّع الهلال الأحمر المصري اليوم آلاف قطع ملابس العيد على الأطفال من أبناء الأسر الفلسطينية المقيمة في مصر، إلى جانب الأطفال من الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتقديم الدعم النفسي والإغاثي للمتضررين من أزمة غزة.

وشهد المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة تنظيم معرض خاص لملابس العيد داخل مركز تعبئة وتجهيز المساعدات، حيث توافد الأطفال في أجواء احتفالية بهيجة، على أنغام الأغاني التراثية المرتبطة بالعيد، من بينها "أهلًا يا عيد أهلًا"، لاختيار الملابس التي تلائم أذواقهم ومقاساتهم، ثم تعبئتها في حقائب مخصصة، في تجربة تحاكي التسوق الحقيقي وتمنحهم إحساسًا بالبهجة والاستقلالية.

كما شارك متطوعو الهلال الأحمر المصري في تنظيم أنشطة ترفيهية وجلسات دعم نفسي للأطفال والمراهقين، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تخفيف الأثر النفسي للأحداث الصعبة التي يمر بها الأطفال الفلسطينيون، وإضفاء أجواء من الفرح والأمان في أيام العيد.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الهلال الأحمر المصري تأكيدًا على دوره الإنساني والتضامني مع الشعب الفلسطيني، وحرصه على إدخال السرور إلى قلوب الأطفال في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

1000411132

1000411131

1000411130

1000411129

1000411127

1000411128