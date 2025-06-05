نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن الاجتماعي والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة تعاطي المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكولين تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكل من جامعة بنها ومعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي (2024-2028)، والتي أُطلقت برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ووقع البروتوكولين كل من الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

إطلاق أول ليسانس من نوعه في الشرق الأوسط

أعلن خلال اللقاء عن إطلاق أول برنامج أكاديمي متخصص من نوعه في الشرق الأوسط، يمنح ليسانسًا في "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بنظام الساعات المعتمدة، من كلية الآداب بجامعة بنها، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعي المقبل.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، من خلال مناهج علمية حديثة وتدريبات تطبيقية داخل مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق، ما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا وعربيًا. وسيحظى خريجو البرنامج بأولوية التعيين داخل هذه المراكز أو المشاركة في برامج الوقاية المجتمعية.

دعم الأنشطة الطلابية وبناء قيادات شبابية

كما تضمن التعاون مع معهد إعداد القادة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لإعداد قيادات طلابية قادرة على حمل رسائل التوعية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تهدف لتعزيز قيم الانتماء والوقاية من المخدرات، عبر توسيع قاعدة المتطوعين بالجامعات، والتي تضم حاليًا أكثر من 34 ألف طالب وطالبة، 80% منهم من طلاب الجامعات.

وأكدت الوزيرة مايا مرسي أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتطوير منظومة إعداد الكوادر المهنية في مجال الإدمان، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تلعب دورًا محوريًا في الوقاية والعلاج من خلال مستشفياتها الجامعية، فضلًا عن مساهمتها في إعداد متطوعين يحملون شعلة الوعي في مختلف المحافظات.

من جانبه، شدد الدكتور أيمن عاشور على أن مواجهة تعاطي المخدرات تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي تضع ضمن أولوياتها بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة علميًا وإنسانيًا، من خلال تكثيف الأنشطة الطلابية التي تستثمر طاقاتهم في قضايا مجتمعية محورية، على رأسها مكافحة الإدمان.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن البرنامج الأكاديمي الجديد يتضمن 144 ساعة معتمدة، ويرتكز على إعداد متخصصين في الوقاية والعلاج والتأهيل، إلى جانب تأهيل طلاب الجامعات للعمل القيادي والتطوعي ضمن أنشطة التوعية التي ينفذها الصندوق على مستوى الجمهورية.

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