نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري يوزعان 20 ألف وجبة على الصائمين بمختلف المحافظات.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مؤسسة بنك الطعام المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع 20 ألف وجبة اليوم، على الصائمين يوم " عرفة"، وذلك بهدف رسم البهجة على وجوه المشاركين وإدخال السعادة لقلوب المصريين بشكل عام.

ويتم توزيع الوجبات على مختلف محافظات الجمهورية، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، ويتم توزيع الوجبات من خلال فريق من المتطوعين في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل إلى اخر لتوزيع الوجبات واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.