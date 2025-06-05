نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تطلق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا حتى رمضان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لعام 2025، والتي تهدف إلى اختيار أبرز حملات الإطعام وأكثرها تأثيرًا، وتستمر فعالياتها حتى ليلة شهر رمضان المقبل 2026.

ودعت الوزارة جميع الكيانات المعنية بالإطعام، من جمعيات ومؤسسات أهلية، ومبادرات فردية وجماعية، إلى تسجيل مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة: https://ahlelkheir.csf.eg. ويتيح الموقع إمكانية تسجيل عدد وجبات الإطعام التي يتم توزيعها بشكل يومي، في إطار جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء والتراحم.

وكانت المرحلة الأولى من المسابقة قد شهدت مشاركة واسعة، حيث تقدمت 530 جهة من جمعيات ومبادرات ومؤسسات، وأسفرت جهودها عن توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان الماضي، في واحدة من أكبر حملات الإطعام على مستوى الجمهورية.

وتُعد مسابقة "أهل الخير" نموذجًا رائدًا في دعم العمل الأهلي وتكريس مفاهيم المودة والسلام والتسامح، كما تعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع المصري، وتدعم مبادئ المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.