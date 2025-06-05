نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تستلم القاطرة الأولى رأس الحكمه طراز (ASD) من شركة ترسانة الأسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية إستلام القاطرة الأولى ( رأس الحكمة ) من طراز أزيموث (RASTR 3200) ASD من إجمالي عدد (3) قاطرة يتم تشييدهم لصالح القوات البحرية المصرية،

والتى تم بناؤها داخل ترسانة الأسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV) وذلك ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الأسكندرية.



وتتميز القاطرة (ASD) بسعرها التنافسى وزيادة قوة الشد التى تبلغ (85) طن، وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

وتهدف شركة ترسانة الأسكندرية للمنافسة فى سوق القاطرات العالمية بهذا الطراز لأول مرة فى مجال صناعة القاطرات البحرية بمصر وأن تكون مركزًا لبناء وإنتاج هذا النوع من القاطرات لمختلف البلدان

خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك بحضور اللواء بحرى حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الأسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية (BV) ومجموعة من ممثلى كبرى الشركات العالمية المختصة فى المجال البحرى.