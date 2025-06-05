نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب ورياضة الجيزة ترفع درجة الإستعداد لاستقبال المصلين في 145 مركز شباب ونادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدت مراكز شباب وأندية محافظة الجيزة لإستقبال المصلين لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

وتقام صلاة العيد هذا العام في 145مركز شباب ونادي بمدن وقرى الجيزة والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لأختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاه العيد، ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة ودون مقابل والتي يتم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتجهيز الملاعب مع وجود المتطوعين من مشروع شباب يدير شباب "yly"،وأندية التطوع على مستوى المحافظة، لتنظيم دخول الآلاف من المصلين.

كما يتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإكتمال فرحة الأطفال بحيث لا يقتصر ذلك على اليوم الأول وحسب ولكن على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف بأن مراكز الشباب توفر الألعاب الترفيهية،والاحتفالات وأماكن اجتماعية للعائلات،بالإضافه إلى الساحات الآمنة للمصلين وأسرهم إحتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

كما تتضمن فاعليات أيام العيد تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال ومع دخول فص الصيف حمامات السباحة، يتوفر بها عوامل الأمن والسلامة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

حيث تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدًا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويجية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي ذلك بإشراف من وكيلي المديرية للرياضة والشباب إيهاب الفاوي والدكتورة إيمان رمضان ومديري الإدارات ومديري الهيئات ومشرفي الأنشطة.