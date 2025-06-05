نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامية سامي تشكيل 13 لجنة بجانب غرفة عمليات رئيسية موجودة بمشعرى عرفات ومنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت سامية سامى أنه تم تشكيل 13 لجنة من لجان البعثة، بجانب غرفة عمليات رئيسية موجودة بمشعرى عرفات ومنى لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة لحجاجها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج ومتابعة سير المناسك بشكل منظم.

هذا ويتلقى شريف فتحي وزير السياحة الآثار تقارير لحظية على مدار الساعة من البعثة الرسمية للحج السياحي عن أحوال الحجاج أولًا بأول وعن سير أعمال بعثة الحج السياحي.



ومن جانبه، أشاد الوزير بالجهد المبذول من قبل بعثة الحج السياحى على مدار اليوم في عرفات وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية، مشددًا على أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من حجاج السياحة وذلك حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن وبما يعمل على تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.