نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف فتحي يُشيد بجهود بعثة الحج السياحى وخاصة في ظل درجات الحرارة القياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال تواجده حاليًا بالمملكة العربية السعودية، قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مخيمات حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات للاطمئنان على الحجاج والتأكد من تلقيهم كافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بمرافقه سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وناصر ترك نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا، وعدد من ممثلي البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وعقب انتهاء الزيارة، قام الوزير بمتابعة سير الأعمال التي تقوم بها لجان البعثة الرسمية للحج السياحي ميدانيًا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "Google Meet" مع أعضاء البعثة، حيث تأتي هذه المتابعة الإلكترونية ضمن جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة موسم الحج السياحي. كما أنها تعطي الفرصة لجميع أعضاء البعثة المتابعة اللحظية المباشرة Live وفي وقت واحد وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

ويتم من خلال هذه التقنية متابعة قيام أعضاء اللجان بالمرور الميدانى على كافة مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم 40672 حاج، وتفقدهم لأحوال الحجاج والوقوف على مدى التزام شركات السياحة المنظمة بتنفيذ برامج الحج المتفق عليها مع هؤلاء الحجاج.

ومن جانبه، أشاد الوزير بالجهد المبذول من قبل بعثة الحج السياحى على مدار اليوم في عرفات وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية، مشددًا على أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من حجاج السياحة وذلك حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن وبما يعمل على تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.

كما أوضحت سامية سامى أنه تم تشكيل 13 لجنة من لجان البعثة، بجانب غرفة عمليات رئيسية موجودة بمشعرى عرفات ومنى لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة لحجاجها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج ومتابعة سير المناسك بشكل منظم.

هذا ويتلقى الوزير تقارير لحظية على مدار الساعة من البعثة الرسمية للحج السياحي عن أحوال الحجاج أولًا بأول وعن سير أعمال بعثة الحج السياحي.



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