نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني للتهنئة بعيد الأضحى.. وتأكيد مشترك على رفض التصعيد بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهما لشعبي البلدين وللأمة الإسلامية بمزيد من الخير والبركة والسلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيسان على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد في المنطقة، مشددين على ضرورة تفادي الانزلاق نحو أي صراع عسكري، لما قد يترتب عليه من تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يأتي هذا الاتصال في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على توازن المصالح بين دول المنطقة، بما يخدم جهود إحلال الأمن والسلم الإقليميين.