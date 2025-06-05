حماس: تسليح الاحتلال عصابات فى غزة تسويق لهندسة التجويع وسرقة المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس قالت إن تسليح الاحتلال عصابات في القطاع تسويق لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية، وهذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر.

وأضافت حماسأن تصريحات ليبرمان تكشف حقيقة خطيرة هي تسليح الاحتلال عصابات في قطاع غزة لخلق فوضى أمنية ومجتمعية، والاحتلال لا يكتفي بالقتل الجماعي بل ينظم عمليات سرقة وتجويع لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وستتم ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها بحزم من قوى الشعب الفلسطيني والأجهزة المختصة.

وتابعت حماس أننا ندعو الشعب الفلسطيني للحذر من هذه العصابات ورفع الغطاء عنها والتعاون مع الجهات الأمنية لحماية مجتمعنا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.