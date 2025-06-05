شينخوا: اتصال هاتفى بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جين بينج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 05:37 مساءً - نقلت وكالة "شينخوا" الصينية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينج من المرتقب أجريا مباحثات هاتفية اتصالاً بناء على طلب ترامب.

وأكدت السفارة الصينية فى واشنطن أن الرئيس شى جين بينج أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب بناء على طلب الأخير.

ووفقا لرويترز، جاءت المكالمة وسط اتهامات بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة بشأن "المعادن الحيوية" في نزاع يهدد بتمزيق هدنة هشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين.

وفي 12 مايو الماضي، توصلت الدولتان إلى اتفاق مدته 90 يوما لإلغاء بعض الرسوم الجمركية الجمركية المتبادلة المكونة والتي فرضتاها على بعضهما البعض منذ تنصيب ترامب في يناير الماضى.

وبحسب "رويترز"، رغم ارتفاع أسعار الأسهم، فإن الاتفاق المؤقت لم يعالج المخاوف الأوسع التي تضغط على العلاقات الثنائية، بدءا من تجارة "الفنتانيل"

غير المشروعة إلى وضع تايوان وشكاوى الولايات المتحدة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تهيمن عليه الدولة ويعتمد على التصدير.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، هدّد الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على شركائه التجاريين، ثم ألغى بعضها في اللحظة الأخيرة، حيث حيّر هذا النهج المتقطع قادة العالم وأثار قلق رجال الأعمال، الذين يقولون إن حالة عدم اليقين جعلت من الصعب التنبؤ بظروف السوق.