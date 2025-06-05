وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بيوم عرفة وبعيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 04:37 مساءً - هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بيوم عرفة وبعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه أن يعيد هذه الأيام على فخامته بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، ولما فيه خير البلاد والعباد.

كما توجه الوزير بالتهنئة إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والفريق أول عبد المجيد صقر - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، وجميع مؤسسات الدولة، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على العالم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامنا عامرة بالفرحة والمودة والتراحم، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.