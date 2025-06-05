ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 04:37 مساءً -

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك البحرين توجه للرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.

وبدوره، ثمن الرئيس السيسى تلك اللفتة الطيبة من الملك حمد بن عيسى، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحرينى الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.