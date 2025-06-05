الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى جموع الحجاج، ظهر اليوم، صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة بمشعر عرفات، جمعًا وقصرًا، تأسّيًا بسنّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في أعقاب استماعهم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وسط أجواء إيمانية تملؤها السكينة والخشوع، حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بقلوب نبضت بالتضرع وابتهلت بصدق.

عاجل .. الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة

في مشهد يفيض بالروحانية والرهبة، اجتمع الحجيج منذ ساعات الصباح الباكر في محيط مسجد نمرة، منتظرين سماع خطبة عرفة، التي تمثل محطة فارقة في مناسك الحج، قبل أداء الصلاة الجامعة. وحرص الجميع على اتباع الهدي النبوي في أداء هذه الشعيرة، خلال أجواء تميزت بتنظيم دقيق وانسيابية واضحة في حركة الدخول والخروج، ما أتاح للحجاج أداء الصلوات بكل يسر وسهولة.

ويقع مسجد نمرة على أطراف مشعر عرفات، محتفظًا بأهميته التاريخية والدينية المتميزة، إذ يعد من أهم معالم موسم الحج. وقد ذُكر المسجد في مصادر التاريخ بعدة تسميات منها: “مسجد النبي إبراهيم”، و”مسجد عرفة”، و”مسجد عرنة”، و”مسجد الخليل”. ويعود بناء المسجد إلى منتصف القرن الثاني الهجري، إبان الحكم العباسي. وعلى مر العصور شهد المسجد مراحل توسعة متعددة، كان أبرزها في العهد السعودي الحديث، حيث ارتفعت مساحته لتتجاوز 110 آلاف متر مربع، ليصبح قادرًا على استيعاب نحو 350 ألف مصلٍ في آن واحد.

ويتألف المسجد من ست مآذن شامخة يبلغ طول كل منها ستين مترًا، وثلاث قباب تتوسط سقفه، إلى جانب عشرة مداخل رئيسية توزع على 64 بابًا، ما يسهم في تسهيل انسياب الحشود وتنقلهم داخل الحرم بكل انضباط. كما يحوي المسجد قاعة للبث الإذاعي مزودة بأحدث الوسائل التقنية، تُستخدم لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر بشكل مباشر من عرفات للعالم أجمع عبر الأقمار الصناعية، في مظهر يجسّد اجتهاد المملكة العربية السعودية واهتمامها العميق بالحرمين الشريفين وسائر المشاعر المقدسة.

وقد ألقى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد خطبته في يوم عرفة من فوق منبر مسجد نمرة، موجّهًا جموع الحجاج إلى معاني هذا اليوم العظيم، ومستعرضًا فضائله ومقاصده، داعيًا إلى تحقيق قيم التسامح والإخلاص وتجديد النية في أداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، وذلك في مشهد تُظلّله السكينة والرهبة ويعبق بالإيمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المنظمة للحج كثّفت من جهودها إحكاماً لتنظيم الدخول والخروج إلى المسجد ووفرت مختلف الخدمات لضمان أمن وراحة الحجاج، حيث وفرت المياه الباردة والمراوح ووسائل التهوية والمظلات، بما يلائم الأجواء المناخية، فضلاً عن تجهيز فرق الطوارئ والخدمات الصحية للتعامل مع أي طارئ داخل المسجد ومحيطه.

ويظل مسجد نمرة من الرموز الدينية والتاريخية ذات الأثر البالغ في وجدان المسلمين، ففيه يُرتّل خطاب عرفة سنويًا، وتقام فيه شعيرة تعد من أهم مشاهد يوم الحج الأكبر. وتحظى هذه المناسبة بعناية واهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية، التي ما فتئت تعمل على توفير أفضل مستويات التنظيم وتذليل جميع الصعوبات أمام ضيوف الرحمن، تحقيقًا لسلامتهم وراحتهم وتوفير كل السبل التي تعينهم على أداء مناسكهم في أجواء آمنة وخاشعة.