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وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتوفير أقصى درجات الراحة بمخيمات عرفات

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  • وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتوفير أقصى درجات الراحة بمخيمات عرفات 1/2
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتوفير أقصى درجات الراحة بمخيمات عرفات 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - اطمأنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية خلال أدائهم مناسك الحج في مشعر عرفات، موجهة بضرورة توفير كافة الخدمات داخل المخيمات لضمان راحة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد أيمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة لشؤون العمل ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحجاج بخير ويتمتعون بحالة صحية مستقرة، حيث لم تُسجل غرفة العمليات أي حالات حرجة أو مشكلات صحية حتى الآن.

وأوضح عبد الموجود أن المخيمات تم تجهيزها بشكل كامل، وتتوفر بها جميع وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، ومشروبات باردة، وعصائر، ومثلجات، بما يضمن توفير مناخ ملائم للحجاج في هذا اليوم المبارك.

وأشار إلى أن فرق الإشراف تتواجد على مدار الساعة داخل المخيمات لمتابعة احتياجات الحجاج وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب التنسيق المستمر مع البعثات النوعية والسلطات السعودية لتأمين أفضل مستوى من الخدمات.

كما أضاف أن البعثة بدأت في مراجعة خطة نفرة الحجاج من عرفات إلى المزدلفة، لضمان انسيابية الحركة وتوفير وسائل النقل المناسبة في الأوقات المحددة، بما يتماشى مع الضوابط والإجراءات المنظمة لموسم الحج.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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