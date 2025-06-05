نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس أول أيام عيد الأضحى 2025.. ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من شبورة ورياح نشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتواصل ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على معظم المناطق، ما يهيئ لأجواء مستقرة نسبيًا في فترات الليل.

تحذيرات من شبورة مائية ورياح نشطة واضطرابات بحرية

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تمتد بشكل كثيف أحيانًا إلى مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، وسط سيناء، ومدن القناة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى شمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على حركة السفر في بعض المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، نبهت الأرصاد إلى وجود اضطرابات متوقعة بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كم/س، مع توقعات بارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، ما قد يعرقل بعض الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد في مختلف المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 39 درجة، الصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة، الصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة.

الأرصاد تنصح المواطنين بالحذر في السفر والأنشطة البحرية

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في ساعات الصباح المبكرة نظرًا لاحتمالية انخفاض الرؤية بسبب الشبورة، وضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، كما دعت مرتادي البحر إلى توخي الحذر من اضطرابات الملاحة، خصوصًا في منطقة خليج السويس.