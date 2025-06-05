نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تبدأ صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر يونيو منتصف الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو 2025، حيث من المقرر بدء عمليات الصرف رسميًا اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري، على أن تشمل جميع الأسر المستفيدة من البرنامج، بمن فيهم حاملو بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".

برنامج دعم اجتماعي شامل للفئات الأولى بالرعاية

يُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، ويستهدف تمكين الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام من الحصول على دعم نقدي شهري منتظم، يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

وتسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان شبكة حماية للفئات الهشة، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة"

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة" عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب أو مراكز الخدمة. ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة صرف المعاش باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر "استعلام"، لتظهر تفاصيل حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

تسهيل الإجراءات للمواطنين عبر المنصات الرقمية

أكدت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، بما يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر لهم إمكانية متابعة معاشاتهم أولًا بأول، من أي مكان داخل الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمة الصرف والرقابة والمتابعة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.