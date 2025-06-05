نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع استعدادات مديرية التموين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة موقف منظومتي الخبز والتموين وأرصدة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية موقف تنظيم إجازات المخابز خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة وعدم حدوث نقص في كميات الخبز المعروضة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة التشغيل بمصانع تعبئة البوتاجاز (جزافيل - طموه) قبل فترة إجازة العيد وكذلك متابعة انتظام الصرف لمستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع شركة "بتروجاس" لتدعيم أي منطقة حال حدوث نقص في أسطوانات البوتاجاز.

كما تم رفع درجة التشغيل لمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة لصرف استعاضات السلع التموينية للتجار والتموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" ومتابعة تدفق السلع التموينية إلى مخازن الشركة المصرية لتغطية احتياجات المنافذ التموينية لخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بخطة التفتيش على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية، تم إعداد خطة عمل وتشكيل حملات تموينية على مستوى المحافظة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الأنشطة التموينية ورصد أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمديرية تموين الجيزة والإدارات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يؤثر على استقرار الحالة التموينية.