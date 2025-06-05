بروتوكول تعاون بين مصنع 144 الحربي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري| تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بهدف التعاون لإنشاء شراكة إستراتيجية للإستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الطرفين، وذلك فى إطارتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للشركات والوحدات التابعة بضرورة الإنفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة بما يسهم فى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.



وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب شركة بنها للصناعات الإلكترونية، المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وأكد المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتعاون الطرفين فى عدد من المجالات وهى ( تنظيم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات الكوادر البشرية لدى الطرفين، التعاون فى إعداد مؤتمرات وورش العمل، العمل على تطوير عمليات التصنيع والوصول إلى أفضل الممارسات الهندسية، ضمان جودة المنتجات من خلال تطبيق معايير الجودة الدولية فى كافة مراحل التصنيع، التعاون فى إعداد الخطط التسويقية والحملات الترويجية وإقامة المعارض، التعاون فى المشروعات القومية ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى ).



ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن ثقته في نجاح هذا التعاون، وذلك لما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي، بما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.



الجدير بالذكر أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي - الميكروويف - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية )، هذا فضلًا عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية - الحاسبات الشخصية – التابلت - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED و LCD، لوحات إعلانية كبيرة، لوحات توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض، مكبرات الصوت ).