الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة مع عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الرئيس السيسي لقادة الدول العربية والإسلامية

في هذه المناسبة السعيدة، عبر الرئيس السيسي في تهنئته للقادة العرب والإسلاميين عن خالص تمنياته القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة بعيد أضحى مبارك، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهم عبادة وأن يبارك في أعمالهم.

كما تمنى سيادته أن يعم الاستقرار والرخاء كافة الدول العربية والإسلامية، وأن تسود الأوقات القادمة السلام والتقدم والازدهار في المنطقة.

برقيات تهنئة من الرئيس السيسي إلى مسلمي مصر بالخارج

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة خاصة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى، حيث تم نقل التهنئة عبر السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم.

في البرقية، هنأ الرئيس السيسي الجالية المصرية بالخارج، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا ومباركًا وأن يكون هذا العيد فرصة لتجديد الأمل والتواصل مع جذورهم الوطنية.

الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة

من جهة أخرى، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من برقيات التهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعربوا في برقياتهم عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم للرئيس ولشعب مصر العزيز بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.