نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات نظافة بمحيط المساجد والساحات لاستقبال المصلين لأداء عيد الأضحى في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تخصيص وتجهيز 650 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

وقال " النجار " إنّه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلًا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد، إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة.

كما تقرر إيقاف الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف في العديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس يحكمون السيطرة على مواقف سيارات الأجرة، ويعززونها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم، مع التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأكد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، إلى جانب التنبيه على الإدارات بالالتزام بدقة بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل المديرية غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.