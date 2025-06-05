الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة واصلت تحقيق نسب إنجاز متميزة في التفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

محافظ المنيا: "حققنا إنجاز متميز في التفاعل مع شكاوى المواطنين وتلقينا 813 شكوى خلال شهر مايو" -

وذلك وفق نهج الدولة نحو حكومة أكثر تفاعلًا واستجابةً واهتمامًا بالمواطن واحتياجاته وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأكد “كدواني” أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات في إطار جهود الدولة لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأوضح المحافظ أن التقرير الصادر عن المنظومة عن شهر مايو 2025 أظهر تلقي محافظة المنيا 813 شكوى، تم الانتهاء من بحث ومعالجة 775 شكوى منها، سواء التي وردت خلال الشهر أو كانت مُرحلة من فترات سابقة، بما يعكس الحرص الكامل من الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على حلها بفاعلية.

وقال “كدواني” أن هذه المؤشرات الإيجابية هي نتاج للتوجيهات المستمرة بضرورة التفاعل الجاد مع الشكاوى والبلاغات الواردة، وتنفيذ جولات متابعة ميدانية لرصد المشكلات على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقته في الجهاز التنفيذي.

وفي سياق متصل، أكدت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن ما تقوم به الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني وما يوليه من اهتمام بالغ بمنظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أحد أهم أدوات تقييم جودة الأداء وتحقيق الشفافية، وحرصه الدائم على الالتزام في التعامل السريع والمهني مع الشكاوى.