الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحرص الجامعة على تقديم خدمات صحية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترة الإجازة.

استعدادًا لعيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف

وأكد “حسن” على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

وشدد رئيس جامعة بني سويف على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد وضرورة توفير عدد كافى من الآسرة لتجنب حدوث أي أزمات.