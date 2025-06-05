الرياض - كتبت رنا صلاح - قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة جمعية الشابات المسلمات لرعاية الفتيات اليتيمات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وتوزيع العيديات على فتيات الدار والعاملات به.

محافظ الأقصر يقدم العيدية إلى فتيات دور الأيتام ويكرم الأم المثالية

وجاءت الزيارة بحضور محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وصفية رجب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وخلال الزيارة، شدد المحافظ على حرص الدولة والمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لدور الأيتام.

وأكد محافظ الأقصر على التزامه بتحقيق حياة عادلة كريمة لكل الأطفال، خاصة الفتيات اليتيمات، ومتابعة احتياجات الدار بشكل دائم، وفي ختام جولته، وجه المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على الدار لجهودهم المبذولة في رعاية الفتيات، كما وعد النزيلات بتنظيم رحلة نيلية ترفيهية قريبًا، مؤكدًا على استمرار دعمه لهن ومتابعة أحوالهن عن قرب.

كرّم “عمارة” عددًا من النماذج المشرفة التي جسّدت أسمى معاني العطاء والإصرار والتميز في مختلف المجالات، فقد منح المحافظ درع المحافظة وشهادة تقدير للمعلمة إيناس حسن رضا، التي حصدت المركز الأول على مستوى محافظة الأقصر ، في مسابقة الوعي الإداري.

والتي نظمتها الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالإدارة العامة للتواصل والدعم، بوزارة التربية والتعليم وكذلك تقديرًا لتميزها ومساهماتها في تطوير الأداء التعليمي والإداري بالمحافظة، وشمل التكريم هبة رمضان، التي حظيت هذا العام بتكريم من قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، كأم مثالية خلال احتفالية “أسرتي قدوتي” التي نظمها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، كونها أمًا مثالية.

وتعد هبة رمضان رمزًا حقيقيًا للصبر والقوة، حيث واجهت صعوبات الحياة كأرملة شابة وأم لثلاث فتيات، وقدّمت نموذجًا يُحتذى به في التضحية والعطاء والرحمة، لتكون قدوة للأمهات في كل مكان ودورها الفعال بالمجتمع المدني كونها عضو مجلس إدارة بجمعية اللؤلؤ المكنون ومشاركتها بمختلف المبادرات التوعوية التي تخدم المجتمع.