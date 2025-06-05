الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الأسبوع الماضي نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث واصل جهود مصر الفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال سلسلة من الاجتماعات والمباحثات رفيعة المستوى التي عكست تحركات الدبلوماسية المصرية المنسقة في مختلف المجالات.

وزير الخارجية والهجرة يواصل اللقاءات والزيارات والاتصالات مع مسؤولين خلال أسبوع

استهل الوزير عبد العاطي أسبوعه بلقاء مع السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، حيث تناول معه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومواقف مصر إزاء القضايا المحورية. كما استضاف اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار الليبي، بمشاركة وزيري خارجية الجزائر وتونس، إذ ركز النقاش على تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار هناك، وتم تبادل الرؤى حول دعم المسار السياسي الليبي.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور السياسي، أجرى الوزير عبد العاطي مباحثات مع وزير خارجية جامبيا، ناقش خلالها سبل توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإفريقية. كما التقى بالسيناتور تيم شيهي، عضو لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تناول الطرفان سُبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وضمن الجهود المصرية المتواصلة للتوصل إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، شارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية مع العاهل الأردني في عمان، كما حضر اجتماع اللجنة مع الرئيس الفلسطيني، حيث تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل.

أثناء زيارته للعاصمة الأردنية، التقى الوزير عبد العاطي مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، حيث جرى استعراض مستجدات الأزمة اليمنية، ومساعي الحل السياسي ودعم الاستقرار في المنطقة.

كما تلقى الوزير خلال الأسبوع مكالمات هاتفية مهمة، تضمنت اتصالاً من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، لاتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول أبرز الملفات الإقليمية. كذلك جرت مكالمة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق جهود دفع عملية السلام.

وفي القاهرة، عقد الوزير عبد العاطي جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإيراني، في إطار متابعة التطورات الإقليمية، وسبل الحفاظ على الاستقرار وتعزيز القواسم المشتركة بين البلدين. كما اجتمع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تطرق اللقاء لموضوعات تتعلق بالطاقة النووية والاستخدام السلمي للطاقة، والتعاون مع الوكالة في هذا الشأن.

وتأكيداً على العلاقات الإستراتيجية بين مصر والهند، استقبل الوزير وفداً برلمانياً هندياً رفيع المستوى في القاهرة، حيث تم بحث سبل تطوير التعاون في مجالات متعددة ومناقشة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وضمن اهتمام مصر بتعزيز حضورها الإفريقي، أجرى عبد العاطي مشاورات مع وزير خارجية بنين لتقوية التعاون الثنائي.

كما تلقى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية أستراليا، بحث خلاله الطرفان سُبل تعزيز العلاقات وتبادل الدعم في المحافل الدولية. كذلك التقى مع مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، حيث ناقش معه آخر التطورات الإقليمية وسبل التعاون المشترك، واستقبل أيضاً وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور المستمر بين مصر وشركائها الدوليين لتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تجسد هذه التحركات المتواصلة مكانة مصر ودورها المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، والتزامها المتواصل بتعزيز الاستقرار وتشجيع سبل الحوار البناء لمعالجة التحديات الراهنة.