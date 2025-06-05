الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المواطنون لإجازة عيد الأضحى المبارك، ويزداد اهتمامهم بمعرفة الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة، خاصة بين الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وحتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025. وتتزايد التساؤلات عن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال أيام العطلة، نظراً لتأثير ذلك على الأنشطة اليومية والتنقلات وزيارات العائلات.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق الجمهورية خلال عيد الأضحى 2025

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للفترة المذكورة، مشيرة إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق بمقدار يتراوح ما بين درجتين وأربع درجات مئوية مقارنة بالمعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشمالية بين 26 و29 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة ما بين 35 و36 درجة نهاراً. أما مناطق جنوب البلاد فستشهد الأجواء الأشد حرارة، حيث تصل الحرارة إلى ما بين 36 و42 درجة مئوية.

وأفادت الهيئة بأن الجو سيكون حاراً إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف أنحاء البلاد، في حين تصبح الأجواء ألطف وتميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر. كما حذرت الهيئة من التأثيرات المصاحبة، إذ من المنتظر أن تتشكل شبورة مائية كثيفة خلال الفترة الصباحية ما بين الساعة الرابعة والسابعة صباحاً خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. وتشمل هذه الظاهرة أغلب الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح المبكر.

وبحسب التفاصيل التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والصغرى على مستوى المناطق المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى كما يلي:

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، يُتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى بنحو 35 درجة مئوية وصغرى تبلغ 22 درجة. أما السواحل الشمالية فمن المتوقع أن تسجل عظمى عند 26 درجة وصغرى 19 درجة. في شمال الصعيد، تصل العظمى إلى 36 درجة والصغرى إلى 21 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات حرارة عظمى تبلغ 40 درجة وصغرى 24 درجة مئوية.

أما الجمعة 6 يونيو، فتستمر الأجواء الحارة مع درجات حرارة مشابهة، حيث تظل القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 35 للعظمى و22 للصغرى، وترتفع درجة حرارة السواحل الشمالية قليلاً لتسجل 28 للعظمى و19 للصغرى. في شمال الصعيد ترتفع الصغرى إلى 22 درجة بينما تستمر العظمى عند 36، أما جنوب الصعيد فيسجل عظمى 42 وصغرى 25 درجة.

وفي يوم السبت 7 يونيو، تشهد القاهرة والوجه البحري ارتفاعاً طفيفاً حيث تصل العظمى إلى 36 درجة والصغرى 23، بينما تستقر السواحل الشمالية عند 29 درجة للعظمى و20 للصغرى. أما شمال الصعيد فتسجل العظمى 37 والصغرى 23، بينما يستمر جنوب الصعيد بتسجيل أعلى الدرجات بواقع 42 للعظمى و26 للصغرى.

مع بداية الأسبوع، وتحديداً يوم الأحد 8 يونيو، تبقى درجات الحرارة في مستويات قريبة من اليوم السابق، حيث تبلغ العظمى في القاهرة والوجه البحري 36 درجة والصغرى 23، وحول السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 20 درجة. شمال الصعيد يُتوقع له أن يسجل 37 للعظمى و23 للصغرى، بينما تظل حرارة جنوب الصعيد مرتفعة عند 42 للعظمى و25 للصغرى.

ويُختتم عطلة العيد يوم الإثنين 9 يونيو بأجواء حارة مشابهة، إذ تظل العظمى في القاهرة والوجه البحري عند 36 درجة والصغرى 23 درجة. أما السواحل الشمالية فتسجل 28 درجة للعظمى و20 للصغرى. في شمال الصعيد تنخفض العظمى بشكل طفيف إلى 36 درجة مع صغرى 23، بينما جنوب الصعيد يسجل عظمى 41 درجة وصغرى 25.

ويُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع توخي الحذر أثناء القيادة المبكرة صباحاً بسبب الشبورة المائية، والإكثار من شرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة. كما يُتوقع نشاط للرياح على أغلب المناطق مما قد يساهم في تلطيف الإحساس بالحرارة.