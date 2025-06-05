الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة النقل، عمليات تنفيذ مشروع خط سكة حديد يربط بين مدينة الروبيكي الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان حتى بلبيس في الشرقية، حيث يصل طول الخط إلى 63.5 كم، ويتوقع أن يخدم المدن الصناعية بشكل أساسي، وتعمل على ربط الموانئ البرية والجافة والبحرية، ويتم إنشاؤه من خلال شركات مصرية وبتمويل مصري وأوروبي.

بتكلفة 215 مليون يورو.. تفاصيل إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس"

ويتم تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي بلبيس، بالشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتصل تكلفة المشروع 215 مليون يورو، مقسمة إلى 105 مليون يورو مكون اجنبى، و المكون المحلى للمشروع ما يعادل 110 مليون يورو تقريبا.

ويجري في الوقت الحالي، إنشاء الجسور وتركيب القضبان، بالإضافة إلى إنشاء محطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشارى مصرى، حيث أنه من المقرر تنفيذ خط مفرد فى المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان وإنشاء خط مزدوج فى المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس وحيث يقع على المسار عدد 23 عملا صناعيا (كبارى – أنفاق – برابخ).

فائدة مشروع خط سكة حديد الروبيكي بلبيس

ويتوقع أن يساهم مشروع خط سكة حديد الروبيكي بلبيس، في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وسيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط.

كما يساهم مشروع خط سكة حديد الروبيكي بلبيس في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بجوار محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائى السريع من خلال الطريق الدائرى الإقليمى، وسيتم نقل كافة أنواع البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة القطار الكهربائى السريع، مما سيؤدى إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

وسيؤدي إلى تشغيل خط السكة الحديد الروبيكي بلبيس، خدمة الركاب والبضائع فى المساهمة فى تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالى 90% من العاملين فى المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة إلى المساهمة فى تقليل الازدحام المرورى الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

ويساهم الخط الحديد، في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات والحد من الحوادث، كما أن المشروع يأتى تنفيذ المشروع فى إطار تنفيذ ممر السخنة/ الاسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة / الخط الأول للقطار الكهربائى السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد ” الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس” / ميناء الاسكندرية الكبير).