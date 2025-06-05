نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن الذبح الأضحية في الشوارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجة الاستعداد والتأهب بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف عمليات رفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل فى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد، لمواجهة مشكلة المخلفات وخاصة مخلفات الأضاحى.

ودعت وزيرة البيئة المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي، وعدم الذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الجهات الحكومية، لتجنب التلوث البصري والبيئي، وانتشار الأمراض الروائح الكريهة، والتخلص السليم من المخلفات الحيوانية في مواقع مخصصة تحت إشراف الجهات المختصة وتجنب رمي المخلفات في المناطق العامة أو شبكات الصرف الصحي والاستفادة من المخلفات في إنتاج السماد العضوي أو استخدامها في صناعات أخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارات البيئة بالأحياء حيال الذبح العشوائي بالشوارع والميادين.

وفى هذا السياق، عقد الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية بالقاهرة، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية بالقاهرة، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الأضحى المبارك ولتكثيف عملية جمع مخلفات الأضاحى، والآليات السليمة لعمليات الجمع، ورفع حالة التأهب والتدخل السريع لمواجهة المشكلات الطارئة.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن شركتي انفيروماستر وارتقاء أكدتا أنهما قامتا بالتنسيق مع كلًا من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية للعمل على ساحات صلاة العيد والمساجد والشوادر القائمة على بيع الأضاحي ومحلات الجزارة والتنبيه عليهم بالالتزام بالاشتراطات الموضوعة من قبل المحافظة على عملية الذبح، وفى حال وجود تسريبات خارج المجازر ستقوم الشركتان بتوفير سيارات مخصصة لجمع مخلفات الأضاحي، وتقوم شركة انفيروماستر بتوعية السادة المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وفي حال وجود أي مخلفات أضاحي يتم الاتصال على أرقام الشكاوي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

هذا وتناشد وزارة البيئة، المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولًا بأول.