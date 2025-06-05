محافظ شمال سيناء يقرر استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات حلال عيد الأضحى ويوجه بذبح الأضاحي بالمجازر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 01:28 مساءً - قرر اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياة والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافىء والأمن.

ووجه المحافظ بأن يكون هناك مدير مسؤول فى كل قطاع ، وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول النوبتجيات المعدة من قبل.

أعلن المحافظ عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة ، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة .

كما أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، بجانب ضخ كميات من السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ علي الالتزام بذبح الاضاحي في الاماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لردع المخالفين.

أشار المحافظ إلي رفع كفاءة الانارة في كافة الشوارع والطرق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة و اجراء الصيانة اللازمة لكافة اعمدة الانارة.