نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات البيطرية تعلن تقديم خدمة الذبح المجاني والآمن للأضاحي وفق الشروط الشرعية والصحية استعدادًا لعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن تقديم خدمة الذبح المجاني والآمن للأضاحي داخل المجازر الحكومية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الشرعية والصحية المنظمة لهذه الشعيرة الدينية.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والتي تضمنت لقاءً مع الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث سلط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لتأمين عمليات الذبح وضمان سلامة اللحوم.

تجهيز المجازر الحكومية بالكامل

أكد رئيس الهيئة أن كافة المجازر الحكومية تم تجهيزها بشكل شامل، من خلال صيانة أدوات الذبح، وتوفير المطهرات والمستلزمات البيطرية، إضافة إلى دعم فرق العمل بأعداد كافية من الأطباء البيطريين للإشراف المباشر على عمليات الذبح ومتابعة تنفيذ الاشتراطات.

كما أوضح أن حالة الطوارئ أُعلنت قبل عدة أيام من حلول عيد الأضحى، بالتنسيق مع قطاع التفتيش على الحيوانات، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي ذبح عشوائي خارج المجازر المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

ذبح مجاني دون رسوم للمواطنين

وأشار الدكتور الأقنص إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لتوفير خدمة الذبح المجاني للمواطنين داخل المجازر الحكومية، دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى تشجيع الذبح الشرعي والمراقب بيطريًا، بما يقلل من المخاطر الناتجة عن الذبح غير المنظم وما يرتبط به من مشكلات صحية وبيئية.

شروط شرعية وصحية للأضحية

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية، مؤكدًا ضرورة أن تكون سليمة صحيًا ونشطة، وأن تتمتع بمظهر جيد وعيون صافية وجلد لامع، مشيرًا إلى أن تلك المواصفات تُعد من العلامات الأساسية لقبول الأضحية شرعًا، وتحقيق مقاصدها الدينية والاجتماعية.

دعوة للمواطنين لضمان الذبح الآمن

في ختام تصريحاته، دعا رئيس الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن الذبح خارج المجازر، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يمثل إجراءً جوهريًا لـالوقاية من الأمراض، والمحافظة على جودة اللحوم وسلامة المجتمع.

كما شدد على أهمية تحري الدقة في اختيار الأضاحي، والتأكد من توافر الشروط الصحية والشرعية فيها، لأداء هذه الشعيرة العظيمة بما يليق بقدسيتها، وبما يضمن توفير لحوم آمنة وصحية للمستهلكين خلال أيام العيد المبارك.