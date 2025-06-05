خصومات العيد: رحلتك بالأتوبيس النهري في القاهرة بـ70 جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 يونيو 2025 12:32 مساءً -

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وجه بتخفيض أسعار الرحلات النيلية على الأتوبيس النهرى خلال العيد لتكون 70 جنيها بدلا من 100 لرحلات القناطر الخيرية، للتخفيف عن الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن رحلة القناطر تمتد لأكثر من 6 ساعات ذهاب وإياب من مرسى الأتوبيس في المظلات حتى مرسى القناطر الخيرية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن سعر الرحلات النيلية لمدة ساعة بـ50 جنيه للفرد، مشيرا إلى أنه يتم تسيير رحلات القناطر الخيرية في الصباح وتعود أخر اليوم، حيث تبدأ الرحلة من مرسى الأتوبيس بجوار كوبرى تحيا مصر وتتجه للقناطر وتنتظر الركاب 4 ساعات لإتاحة الفرصة لها التنزهة في القناطر الخيرية ثم العودة بهم مرة أخرى بنفس التذكرة.

وأوضح "علي"، أن جميع الرحلات مؤمنة حيث يوجد جواكت نجاة بكل مركب لكل راكب، كما يوجد ميكانيكى بكل رحلة لتأمين أي عطل في الطوارئ، كذلك يتم تخصيص الأتوبيسات المكيفة لرحلات القناطر، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك عدد من الاتوبيسات المكيفة بطابقين.