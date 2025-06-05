نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يحيل شكوتي "نوارة نجم" و"ياسمين رئيس" إلى لجنة الشكاوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوتين من كل من الصحفية/ نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم الشهيرة بـ "نوارة نجم"، والفنانة/ ياسمين هاشم محمد رئيس الشهيرة بـ "ياسمين رئيس" ضد بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية.

وشكت الأولى من معاودة التطاول على والدها الشاعر الراحل/ أحمد فؤاد نجم، وعلى محاميها.

بينما تضررت الثانية من بث أخبار وتصريحات عنها بهدف الإساءة إليها وتجاهل حقها فى الرد.

وقرر المجلس إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى برئاسة الأعلامي/ عصام الأمير وكيل المجلس لإعمال شئونها.