نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء اجازات الأطباء..مدير الطب البيطري بالجيزة يكشف لـ دوت الخليج خطة عيد الأضحى واستعدادات المديرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بقيادة الدكتور علاء عبدالعال أحمد، مدير المديرية، كافة استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة شاملة وتسهيلات متعددة للمواطنين، ويوضح مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة في حوار خاص وشامل لـ "جريدة دوت الخليج" تفاصيل الاستعدادات، وأهم النصائح المهمة للمضحين وربات المنازل في تخزين اللحوم.

استعدادات مكثفة لعيد الأضحى المبارك بالجيزة

في بداية الحوار تقدم الدكتور علاء عبدالعال أحمد بالتهنئة للمواطنين والمسؤولين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المديرية كثفت من استعداداتها لاستقبال العيد، من خلال تشكيل لجنة مركزية بالمديرية ولجان فرعية في الإدارات الخارجية لمتابعة الاستعدادات، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين.

إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء جميع الإجازات والراحات لأطباء المجازر، الصحة العامة، التفتيش، الجلود، والمخلفات على مستوى المحافظة خلال أيام العيد، كما تم صيانة الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم في جميع المجازر، وكذلك التنبيه على مديري الإدارات في جميع المراكز بضرورة عمل نوبتجيات لاستقبال الأضاحي وحصر أعدادها وتلقي البلاغات والشكاوى.

أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المديرية شكلت غرفة عمليات في كافة الإدارات البيطرية طوال أيام العيد، وربطتها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات. يمكن للمواطنين التواصل عبر الأرقام التالية: 0237808892 و0237808893.

معايير اختيار الأضحية السليمة

وقدم الدكتور علاء عبدالعال، نصائح هامة للمواطنين عند شراء الأضحية لضمان سلامتها من خلال المعايير التالية:

-نوع الأضحية: يجب أن تكون من الأبقار، الجاموس، الجمال، الأغنام، أو الماعز.

- الصحة الجسمانية:

اختيار حيوان صحي وخالي من الأمراض، ويفضل الشراء من مزارع معتمدة وتحت المراقبة الصحية.

-تجنب الباعة الجائلين.

من خلال التأكد من خلو الحيوان من الأمراض المعدية مثل الجلدية والتنفسية والهضمية، وكذلك الابتعاد عن الحيوانات الهزيلة أو التي بها جروح عميقة.

-علامات الصحة:

يجب أن يكون الحيوان نشيطا ومنتبها لما حوله، عيونه لامعة وبراقة، ولا توجد إفرازات من الأنف أو العين أو الفم، ولا يوجد اصفرار في بياض العين، ولون الأغشية المخاطية وردي.

أهمية الذبح في المجازر الحكومية والتسهيلات المقدمة

وشدد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على أهمية الذبح في المجازر الحكومية للأسباب التالية:

-تجنب الأمراض:

من خلال ضمان الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح سلامتها وخلوها من الأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان.

-حماية البيئة:

حيث يمنع التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الذبح في الشوارع.

-تجنب الاستغلال:

لحماية المواطنين من استغلال الجزارين.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أكد الدكتور علاء عبدالعال أن هناك اهتمام كبير من محافظ الجيزة ووزير الزراعة بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين خلال ذبح أضاحيهم داخل المجازر الحكومية. تقرر فتح الـ 23 مجزرًا المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان أمام المواطنين. كما سيتم استقبال الأطفال المرافقين لأسرهم بالبالونات لإضفاء جو من الفرحة والسعادة.

دور الطبيب البيطري في المجازر

وكشف مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن وجود الطبيب البيطري داخل المجزر يمثل درع وقاية وأمان للأهالي. يقوم الطبيب بالكشف الطبي البيطري على الحيوانات قبل الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض، حيث يتم الذبح وفقًا للسنة النبوية بقطع المريء والبلعوم والوريد الأيمن والأيسر، مع الإبقاء على العمود الفقري، وهذا الإجراء يضمن تصفية جميع الدماء من الذبيحة، حيث أن الدماء بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وكلما قلت نسبة الدماء كانت اللحوم صحية وصالحة للتخزين لفترات أطول بعد الذبح، يتم الكشف على الأعضاء الداخلية للذبيحة للتأكد من سلامتها.